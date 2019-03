गुम हो गया है Aadhaar Card? इन 6 स्टेप्स से ऑनलाइन पाएं नया कार्ड

आधार कार्ड या फिर यूनिक आइडेंटिटी नंबर के बिना कोई सरकारी काम मुमकिन नहीं है. इनकम टैक्स भरना हो या फिर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो. हर एक चीज़ के लिए आधार नंबर की जरुरत होती है. ऐसे में आपका आधार कार्ड खो जाए और उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी ना हो, तो दिक्कत और भी बढ़ जाती है. लेकिन आप अपने आधार कार्ड को एक बार फिर से पा सकते हैं. इसके लिए आपको घंटों लाइनों में खड़े होने की ज़रुरत नहीं बल्कि ऑनलाइन आप इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं.

UIDAI के रूल्स के मुताबिक, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ईमेल जो आपने नामांकन के समय प्रदान किया था. आधार कार्ड को फिर से पाने के लिए इसकी जरुरत पड़ती है. अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो चिंता मत करिए UIDAI पंजीकृत मोबाइल नंबर न होने पर भी ग्राहक ऑनलाइन सेवा के माध्यम से आधार कार्ड को रि-प्रिंट करा सकते हैं.

Aadhaar के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया गया, जिसके मुताबिक - यदि आपने अपना आधार खो दिया है और आपके पास पंजीकृत मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप इस सेवा से अपने आधार को फिर से पा सकते हैं. उसके लिए आपको फिलहाल यूज़ कर रहे मोबाइल नंबर को डालना होगा. जिस पर OTP आएगा. आप ऑनलाइन resident.uidai.gov.in/aadhaar-reprint के जरिए अपने आधार कार्ड को रि-प्रिंट करा सकते हैं.

