जाली में फंस गया था हंस का बच्चा, शख्स आया बचाने तो पीछे से पिता ने कर दिया Attack - देखें Video

संगठन ने कहा, 'इस साल की शुरुआत में, साइमन एक हंस के बच्चे को बचाने के लिए निकला था जो टेम्स नदी के पास एक बाड़ में फंस गया था. उसे बहुत गुस्से वाले कोब का सामना करना पड़ा. जो अपने गरीब बच्चे के पास किसी को नहीं जाने दे रहा था.' वीडियो के टाइटल में लिखा था, 'गुस्सैल हंस ने की साइमन की पिटाई.'

पशु कल्याण संगठन द्वारा साझा किया गया वीडियो अब छह साल बाद ट्विटर पर फिर वायरल हो गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गुस्से में पिता हंस अपने पंख फड़फड़ा रहा है और साइमन को मारने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उन्होंने हंस को शांत रखा और जब तक वहां से नही गए जब तक हंस के बच्चे को बचा नहीं लिया गया.

देखें Video:

Man saves a baby swan while it's mom is being a mama..



Thank you.. Not all heroes wear capes.. pic.twitter.com/RB3D7vr7Py