लॉकडाउन में घर की सफाई करते वक्त शख्स को मिली बेशकीमती 'चायदानी', कीमत इतने लाख रुपये

हैनसन नीलामियों के अनुसार, दुर्लभ बीजिंग-एनामेल्ड ऑब्जेक्ट Qianlong अवधि (1735-99) की हो सकती है और यह 15 सेंटीमीटर की है. इसमें चमकीले पीले रंग के फूल लगे हुए हैं. वे इसे "अब तक का सबसे अच्छा लॉकडाउन खोज" बता रहे हैं.

हैन्सन नीलामी के मालिक चार्ल्स हैनसन ने कहा, 'यह लॉकडाउन की सबसे बड़ी खोज है. यह 8वीं शताब्दी की एक वाइन ईवर है, चीन में एक महल के निर्माण के दौरान इसे तैयार किया होगा और संभवतया, सम्राट कियानलॉन्ग द्वारा नियंत्रित किया गया था.''

''यह उन टीपॉट्स जैसी है, जो फिलहाल ताइपेई, ताइवान में राष्ट्रीय पैलेस संग्रहालय और बीजिंग, चीन में पैलेस संग्रहालय में मौजूद हैं. उनमें Qianlong शासनकाल के निशान मौजूद हैं. महत्वपूर्ण समारोहों के दौरान गर्म शराब परोसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. डर्बीशायर के घर में एक सम्राट वाइन एवर को खोजने के लिए यह वास्तव में आश्चर्यजनक है.''

One of our best finds ever - worth tens of thousands - has been found in a #Derbyshire garage in lockdown.



Learn more: https://t.co/ExRYrUy6pp@HansonsAuctions@ATG_Editorialpic.twitter.com/zYIcrfdfBY