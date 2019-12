Video: बिना चाय पीए काम पर जाने को तैयार नहीं होता यह घोड़ा, बड़े से मग में भरकर पीता है Special Tea

दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिन की शुरुआत एक कप चाय (Tea) के बिना नहीं होती. रोजाना काम पर जाने से पहले हमें एक कप चाय की जरूरत महसूस होती है. कई लोगों के लिए चाय एक टॉनिक की तरह काम करती है. इसी तरह इस घोड़े (Horse) का दिन भी बिना चाय के शुरू नहीं होता है. इस घोड़े का नाम जेक (Jake) है, जो पिछले 15 सालों से इंग्लैंड के मर्सीसाइड पुलिस विभाग (Merseyside Police) में काम कर रहा है. वह रोजाना काम शुरू करने से पहले एक कप चाय पीता है.

मेट्रो न्यूज के मुताबिक, ''जेक ने एक बार अपने ट्रेनर की कप से चाय पी ली थी. 20 साल के इस घोड़े को रोजाना अपने ट्रेनर के कप से चाय पीने की आदत हो गई. इसलिए मर्सीसाइड पुलिस स्टेशन ने चाय को जेक के सुबह के रूटीन में शामिल कर लिया''. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार जेक ऑलर्टन, लिवरपूल के पास अपने अस्तबल में रहता है और रोज सुबह काम शुरू करने से पहले अपने खास बड़े मग में चाय लाए जाने का इंतजार करता है.

ट्विटर पर इस घोड़े का क एक वीडियो को शेयर करते हुए मर्सीसाइड पुलिस के एक अधिकारी ने लिखा, ''जेक अपने बैड से तब तक नहीं निकलता जब तक उसे एक कप चाय न मिले. हालांकि, अपनी चाय पीने के बाद वह हमेशा काम के लिए तैयार रहता है''. वहीं मर्सीसाइड पुलिस के एक वक्ता ने बताया कि जेक स्किम मिल्क की चाय पीता है और उसकी चाय में 2 चम्मच से अधिक चीनी नहीं होनी चाहिए.

We have a new episode of #wintermorningwakeups featuring Jake. Jake refuses to get out of bed until he is brought a warm cup of @tetleyuk tea. Once he has drank this he is ready for the day. #StandTall#PHJake#NotStandingAtAll#BrewInBed#TeaTasterpic.twitter.com/iJXm32hlad — Mer Pol Mounted (@MerPolMounted) November 20, 2019

जेक इस वीडियो ने कई लोगों ने ट्विटर पर पसंद किया है. इस वीडियो को 2 हफ्ते पहले शेयर किया गया था और अब तक इसे 2 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं और कई लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए हैं.

So funny. Does Jake take his tea black or a spoon of sugar? Thank you for sharing. I have started my day with a smile. to Jake. — Cathye Rhodes (@RhodesCathye) November 20, 2019

Jake has rights and good to see they are observed - how could you start the day without a good cuppa ! — Esther Doyle (@doyle_esther) November 23, 2019

मर्सीसाइड पुलिस की माउंटेड सेक्शन मैनेजर और ट्रेनर लिंडसे गावेन ने डेली मेल से कहा, ''जेक उन 12 घोड़ों में से एक है, जिन्हें हमारे साथ काफी वक्त से काम कर रहे हैं.'' उन्होंने कहा, ''मैं यह जरूर जानती हूं कि जेक बाकी घोड़ों से काफी अलग है. हम अब चाय के लिए उसके प्यार को समझ गए हैं और अगर कोई उसे एक चम्मच चीनी डाल कर भी चाय दे तो वह उसे पी लेगा लेकिन अगर उसे 2 चम्मच चीनी के साथ चाय दी जाए तो वह बेहद खुश हो जाता है''.