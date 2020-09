1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा में बेचा जा रहा है 'छोटा-सा फ्लैट', जानें क्या है खासियत

ब्रिटेन (UK) में एक स्टूडियो फ्लैट (Studio Flat) सभी गलत कारणों से वायरल हो गया है. छोटे घरों में मालिक ऐसे जुगाड़ करता है जिससे घर में स्पेस ज्यादा लगे. इस घर में भी ज्यादा स्पेस दिखाने के चक्कर में मालिक ने कुछ ऐसा किया, जिसको देखकर हर कोई हैरान है. स्टूडियो फ्लैट की सूची में यह फ्लैट काफी वायरल हो रहा है. एक अस्थायी बेडरूम बनाने के लिए फ्लैट की सीढ़ी के ऊपर बिस्तर (Bed Balanced Over Stairs) लगा दिया गया. विचित्र लेआउट ने कई लोगों को हैरान कर दिया है. द सन की खबर के मुताबिक, इस फ्लैट की कीमत 1.25 लाख पाउंड (लगभग 1.2 करोड़ रुपये) रखी गई है.

वर्थिंगटन, वेस्ट ससेक्स में यह स्टूडियो फ्लैट है, जिसमें एक ओपन किचन, एक बाथरूम सुइट और एक खिड़की है. लिस्टिंग में एक स्टूडियो कमरे का भी दावा किया गया है, जिसमें सीढ़ियों के ऊपर एक बिस्तर को लगाया गया है. इस बिस्तर पर सोते-सोते अगर गलती से गिर गए तो सीढ़ियां आपको काफी चोट पहुंचा सकती हैं.

ट्विटर उपयोगकर्ता ने स्टूडियो फ्लैट के विचित्र चित्रों को ट्विटर पर साझा किया. जिसको देखकर लोग शॉक्ड रह गए तो कुछ लोगों ने मजेदार कमेंट किए.

mOvE tO tHe sOuTh tHe PoSsiBiLiTiEs aRe eNdLeSs pic.twitter.com/TU6wiag1Ie — Nat (@unfortunatalie) August 27, 2020

एक यूजर ने लिखा, 'यहां बेड रखना कितना सही है? अगर आप गलती से गिर गए और आपकी मौत हो जाए तो...' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'स्पेस देने के लिए सीढ़ियों पर बेड रखना कितना उचित है? यह बिल्कुल गलत है.'

इस पोस्ट पर कई लोगों ने फ्लैट लिस्टिंग में से अजीबोगरीब फ्लैट्स की तस्वीरें शेयर किए...

This came up in a flat search for us a few years ago. That bathtub is over the stairs. pic.twitter.com/80jMneQ9WG — ClaireSam (@london_lorelei) August 28, 2020

I came across this beauty when I was searching... an outhouse in someone's back garden for £900 pcm. pic.twitter.com/yPNZEjznFd — Jaye Kearney (@kearneyjaye) August 28, 2020

फॉक्स न्यूज के अनुसार, अपार्टमेंट को लिस्टिंग वेबसाइट से हटा दिया गया है. यह स्पष्ट नहीं है कि फ्लैट मालिक ने सीढ़ियों के ऊपर एक बिस्तर का निर्माण करने का फैसला क्यों किया.