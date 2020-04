उमर अकमल को तीन साल के लिए किया बैन तो लोगों ने किया जमकर ट्रोल, भारतीय बोले- 'क्रिकेट छोड़ो, बकरे की दुकान खोलो...'

Umar Akmal handed three-year ban from all cricket by Chairman of the Disciplinary Panel Mr Justice (retired) Fazal-e-Miran Chauhan. — PCB Media (@TheRealPCBMedia) April 27, 2020

लोगों ने उमर अकमल को इतना ट्रोल किया कि भारत में भी ट्विटर पर Umar Akmal टॉप ट्रेंड करने लगे. लोगों ने उनकी अंग्रेजी और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर ट्रोल किया जा रहा है. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

उमर को पाकिस्तान सुपर लीग के 2020 सत्र के पहले मैच से ठीक पूर्व निलंबित कर दिया गया था. वह पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल के छोटे भाई है. उमर ने पाकिस्तान के लिए आखिरी बार अक्टूबर में खेला था. वह 16 टेस्ट, 121 वनडे, 84 टी20 मैच खेलकर क्रमश: 1003, 3194, 1690 रन बना चुके हैं.

अपने कैरियर की प्रभावी शुरूआत करने वाले अकमल की अक्सर प्रशासकों से ठनती रही है. उन्होंने फरवरी में लाहौर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में एक ट्रेनर को फिटनेस टेस्ट के दौरान कथित तौर पर अपशब्द भी कहे थे.