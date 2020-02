बेरोज़गार डॉक्टर का अजीबोगरीब मैट्रिमोनियल ऐड वायरल, बोला- 'चाहिए कट्टर देशभक्त और बच्चे पालने में एक्सपर्ट दुल्हन...'

न्यूजपेपर में मैट्रिमोनियल ऐड (Matrimonial Ad) का चलन काफी पुराना है. इन विज्ञापन में सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़कियों की मांग होती है. एक बेरोज़गार डेंटिस्ट (Unemployed Dentist) का अजीबोगरीब मैट्रिमोनियल ऐड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसे सुंदर, ईमानदार और 'कट्टर देशभक्त' दुल्हन की तलाश है. सोशल मीडिया पर अखबार की कटिंग वायरल हो रही है. जिसमें एक डेंटिस्ट ने बताया है कि उसे कैसी दुल्हन चाहिए.

विज्ञापन देने वाले का नाम डॉक्टर अभिनव कुमार (Dr. Abhinao Kumar) है, जिसकी उम्र 31 वर्ष है. विज्ञापन में अभिनव ने लिखा, ''मुझे बहुत गोरी, खूबसूरत, बेहद ईमानदार, भरोसे लायक, प्यार और केयर करने वाली, बहादुर, ताकतवर और अमीर दुल्हन की तलाश है.''

डॉक्टर की डिमांड यहीं खत्म नहीं हुई. उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा, ''लड़की कट्टर देशभक्त होनी चाहिए. देश की सेना और खेल प्रतिभाओं में बढ़ोत्तरी करने को तैयार होना चाहिए. बच्चे पालने में भी एक्सपर्ट होने के साथ-साथ भारतीय हिन्दू ब्राम्हण हो, जो अच्छा खाना बनाना जानती हो. लड़की झारखंड या बिहार की हो. यही नहीं, 36 गुण भी मिलना जरूरी है.'' विज्ञापन में सबसे नीचे लिखा है, ''शादी की कोई जल्दी नहीं है.''

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विज्ञापन को पढ़कर लोग हैरान रह गए. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन्स दिए. एक यूजर ने लिखा, ''सब कुछ लड़की से ही उम्मीद करना है या खुद कुछ करोगे... खुद पानी का गिलास उठा के पी लेना बस.'' वहीं एक यूजर ने लिखा, ''मुझे लगता है कि ये अपनी ही परछाई से शादी करेगा.''

I guess he will have to marry his own shadow !!

How can she be child raising expert?

Is he ok with women already having children?

That will be very modernistic