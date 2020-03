लॉकडाउन के बीच आज प्रसारण हुआ रामायण का पहला एपिसोड, प्रकाश जावड़ेकर ने भी टीवी पर देखा

पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) के बीच शनिवार की सुबह 9 बजे दूरदर्शन (Doordarshan) पर प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण (Ramayana) का प्रसारण हुआ. एक बार फिर से टीवी पर राम और सीता को देखना लोगों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव था. इस बेहद खास पल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने भी काफी एन्जॉय किया. प्रकाश जावड़ेकर ने अपने घर पर रामायण देखा. केंद्रीय मंत्री ने रामायण देखते हुए फोटो ट्विटर पर शेयर किया. बताते चले कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी केबल ऑपरेटरों को शनिवार को रामायण और महाभारत दिखाने का आदेश दिया है.

रामायण देखते हुए प्रकाश जावेड़कर ने फोटो शेयर की और ''कहां मैं तो देख रहा हूं'', आप देख रहे हैं या नहीं? बताते चले कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए लोगों को रामायण देखने की अपील की है. शनिवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे दूर्शन पर रामायण देखें और वहीं डीडी भारती पर महाभारत दिखाने की व्यवस्था की गई है. डीडी भारती पर शनिवार दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे पर दिखाया जाएगा.

Please tune in to @DDNational at 9 am & 9 pm to watch 'Ramayan' and @DDBharati at 12 noon and 7 pm to watch 'Mahabharat' today and everyday.#StayHomeStaySafe#IndiaFightsCorona@narendramodi@PIB_India@DDNewslive@DDNewsHindi