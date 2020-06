केंद्रीय मंत्री बोले- 'बैन हो चाइनीज़ फूड', लोग बोले- 'गोभी मंचूरियन भी न खाएं...' - आए मज़ेदार Reactions

Go Corona Go के नारे लगाने वाले केंद्रीय मंत्री लॉकडाउन के बीच ऐसे रख रहे हैं खुद को बिजी

उन्होंने कहा, 'रेस्तरां या रोड साइड बिक रहे चाइनीज खाने को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए. मैं भारत के लोगों से अपील करता हूं कि वह चाइनीज सामानों के साथ-साथ चाइनिज खाने का भी बहिष्कार करें.' उनके इस रिएक्शन के बाद ट्विटर पर Go Corona Go, Manchurian, Go China Go टैग्स टॉप ट्रेंड कर रहे हैं.

Restaurants selling Chinese food should be banned. I appeal to people to boycott Chinese food: Union Minister Ramdas Athawale pic.twitter.com/PoY0Udfule — ANI (@ANI) June 18, 2020

'गो कोरोना गो' का नारा देने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस बार चीन पर हमला बोला है. बता दें, जब भारत में कोरोनावायरस का कहर शुरू हुआ था, तब रामदास अठावले ने ‘गो कोरोना गो' का नारा दिया था. उनका ये नारा खूब चर्चा में आया था. इस पर लोगों ने गाने बनाए और इस शब्द का इस्तेमाल हर जगह होने लगा. अब उन्होंने चीन पर रिएक्शन दिया और 'गो चाइना गो' टॉप ट्रेंड करने लगा. लोगों का सवाल है कि गोभी मंच्यूरियन भारतीय है या चाइनीज. इस पर लोगों ने मजेदार रिएक्शन दिए हैं.

Go Chowmein, Chowmein Go. — Abijit Ganguly (@AbijitG) June 18, 2020

Go triple fried rice go#HindiCheeniByeByehttps://t.co/SlKnIVOQgT — Pritesh Shah (@priteshshah_) June 18, 2020

indian cook getting boycotted for selling indian chinese gobi manchurian pic.twitter.com/lB48ocPgGI — Sour (@Sour258) June 18, 2020

एक और जहां चीन से बदला लेने की मांग है तो दूसरी ओर पड़ोसी देश के साथ कारोबारी रिश्ते खत्म करने की भी आवाज उठ रही है. समाचार एजेंसियों के मुताबिक लोग चीन के झंडे और चीनी सामान जला रहे हैं. साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले भी जलाए गए.

दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी के लोगों ने चीन के खिलाफ 'जंग' छेड़ दी है. आरडब्ल्यूए ने अपील की है कि चीन में बने सामान का बहिष्कार किया जाए. चीन की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की अपील की गई है.