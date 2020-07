कोरोना से 'जंग' में काम का साबित हो सकता है ये खास रिक्शा, मिलिंद देवड़ा ने शेयर किया VIDEO

मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, COVID-19 ऑक्सीजन रिस्पांस वैन महाराष्ट्र के झुगी- झोपड़ी अस्पतालों में ये वैन मदद करेगी. इस ऑटोरिक्शा को मुंबई नगर निगम और बीएमसी को सौंप दिया जाएगा. मिलिंद देवड़ा ने गोदरेज ग्रुप और अनंत विश्वविद्यालय को शुक्रिया किया मिलिंद देवड़ा फाउंडेशन की सहायता के लिए.

Handing over these unique auto rickshaws to @mybmc shortly.



The retrofitted ???? will visit Mumbai's sprawling slums to dispense oxygen & conduct #COVID19 tests.



Supported by @GodrejGroup & designed by @Anantuniv, I hope the mobile units will help decongest city hospitals ???????? pic.twitter.com/oxgqMwwazS