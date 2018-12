स्टूडेंट ने टेबल पर चढ़कर मारी टीचर को लातें और थप्पड़, वायरल हुआ VIDEO

US के कालहाउन काउंटी हाई स्कूल में ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. स्कूल में एक स्टूडेंट ने टीचर को लातें मारीं और थप्पड़ जड़े. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. क्लासरूम में टीचर क्लास लेने आए. उसी वक्त स्टूडेंट टेबल पर चढ़ गई और टीचर को लातें मारनी लगी. उसकी इस हरकत को देखकर बाकी स्टूडेंट्स जोर-जोर से हंस रहे थे. टीचर कुर्सी से नहीं उठे तो स्टूडेंट थप्पड़ मारने लगी.स्टूडेंट की इस हरकत को देखकर टीचर उठे और दूर जाकर खड़े हो गए. जिसके बाद स्टूडेंट टेबल से उतरकर टीचर की कुर्सी पर बैठ गई और टेबल पर पैर रख लिए. 17 वर्षीय स्टूडेंट का नाम लिनेरिया लिन ग्रोवर बताया जा रहा है. इस घटना के बाद स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है.

NEW INFO: The Calhoun County Sheriff's Office says a 17 year old girl has been charged with public disorderly conduct and third degree assault and battery related to a video that surfaced at Calhoun County High School of her standing on a teacher's desk and hitting him. @wis10pic.twitter.com/w0SDLOYQmk