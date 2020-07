Unlock 3 में खोले जाएंगे जिम, खबर आते ही ट्विटर पर हुई Memes की बरसात, बने ऐसे Jokes

आपको बता दें कि कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण जिम और योग जैसी सभी संस्थान बंद थे. लेकिन अब न्यू गाइडलाइन्स में यह सभी खुलने की खबर सुनते ही आम पब्लिक की खुशी का ठिकाना नहीं है. खासकर वो लोग जिम फ्रीक है. इस खबर ने हर तरफ ऐसी हलचल मचाई जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की बरसात हो गई. लोगों ने ऐसे मजेदार रिएक्शन्स दिए हैं...

"As per the new MHA guidelines,gyms will be allowed to operate from August 5" #Unlock3



Gym freaks-: me-: pic.twitter.com/PkQZ2co6If — Memeistan183 (@memeistan183) July 29, 2020

#Unlock3

Gyms, yoga institutes open from August 5



Gym lover rn:- pic.twitter.com/pooWViTemd — Paapi Gudiya???? (@epic_meme00) July 29, 2020

#Unlock3 Guidelines Contains



GYM to be open



Le Fitness freak be like:- pic.twitter.com/3HJsvbquJ7 — Rachit Maheshwari (@RachitNawal) July 29, 2020

Gym to open from 5th August according to #Unlock3 guidelines

Le Gym Owner: pic.twitter.com/1gAYZUtHOT — Kanchan Shinde (@kanchanshinde_) July 29, 2020

#Unlock3



Gym freak people back to gym right now be like pic.twitter.com/rwbAY9WIFh — Deeksha Jain (@hungry_heart68) July 29, 2020

Govt guidelines for #Unlock3

Gym and yoga institute will be open from 5 August



Gym freaks and yoga practitioners pic.twitter.com/2ObA8c1WWk — aesthetic_111 (@mhapankar_omkar) July 29, 2020

अनलॉक 3 के अंतर्गत आप आराम से इंटर स्टेट ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं. साथ ही साथ इसमें स्कूल-कॉलेज, स‍िनेमा हॉल, मॉल को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई हैं. वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य सामान लाने और ले जाने की अनुमति दी गई है. अनलॉक 3 के अंतर्गत सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम जैसी जगहें बंद ही रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में पहले ही तरह ही लॉकडाउन रहेगा.

यह गाइडलाइंस 31 अगस्‍त तक लागू रहेंगी. आपको बता दें कि साथ ही साथ इस गाइडलाइन्स के अंतर्गत राज्य सरकार को यह छूट दी गई है कि वह अपने हिसाब से छूट या रोक लगा सकते हैं. आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के इस नए गाइडलाइन्स को सुनते ही आम पब्लिक के खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

लोगों ने इस नए नियमों के सोशल मीडिया पर काफी मजे लिए और कई फनी मीम्स भी शेयर किये. सिर्फ इतना ही नहीं हैशटैग #अनलॉक 3 का उपयोग करते हुए, सरकार के इस कदम पर हर कोई अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर करता हुआ नजर आ रहा है. वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने खुशी मनाते हुए मजाकिया अंदाज में 'जिम फ्रीक्स' पर कमेंट करते हुए अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर किया.