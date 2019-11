थाने के अंदर घुस आया सांप, बाहर निकालने के लिए पुलिसवाले ने बजाई बीन तो हुआ ऐसा...

उत्तर प्रदेश (UP) के बिजनौर (Bijnor) में ऐसी घटना हुई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. थाने के अंदर सांप को देखकर हड़कंप मच गया, जिसको पकड़ने के लिए पुलिसवालों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी. जब पुलिसकर्मी सांप को बाहर निकालने में नाकाम रहे, तो उन्होंने सपेरे को बुलाया. सांप पुलिस स्टेशन के माल गोदाम में घुस गया था.

सांप को पकड़ने के लिए सपेरे ने बीन बजाना शुरू कर दिया, लेकिन सफल नहीं हो पाया. कुछ मिनट बाद पुलिसकर्मी ने बीन पकड़ी और बजाने लगा, जिसको देख वहां खड़े लोग हैरान रह गए. साथी पुलिसकर्मी भी उसे देखते रह गए. ANI की खबर के मुताबिक, पुलिसकर्मी खाकी पतलून और शर्ट पहनकर पुंगी बजा रहा था. वो काफी वक्त तक नहीं रुका और पूरी एनर्जी से बजाता रहा.

देखें VIDEO:

#WATCH: A policeman plays snake charmer's flute during rescue of a snake which had entered Himpurdeep Police Station in Bijnor. (5.11.2019) pic.twitter.com/yBvrH6l6wp