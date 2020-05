लॉकडाउन में बाहर निकला तो यूपी पुलिस ने कराया सपना चौधरी के गाने पर डांस, देखें Viral Video

उमर राशिद ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'यह उत्तर प्रदेश में एक पुलिस चौकी है. इटावा पुलिस का कहना है कि शख्स को डांस करवाने के लिए उन्होंने पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है.''

देखें Video:

This is a police outpost in Uttar Pradesh.@etawahpolice say they have suspended the cop for making this man perform this. pic.twitter.com/wnANIePhrU — Omar Rashid (@omar7rashid) May 3, 2020

वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है. वायरल क्लिप को देखकर कुछ लोगों ने पुलिस पर सवाल करे. एक यूजर ने लिखा, 'क्या पुलिस के लिए ये डांस कराना उचित था.' वहीं कुछ लोगों को शख्स के डांस की खूब प्रशंसा की. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

उक्त प्रकरण के संबंध में तत्काल कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उपनिरीक्षक विश्वनाथ मिश्रा को लाइन हाजिर किया गया — ETAWAH POLICE (@etawahpolice) May 3, 2020

He seems happy to get the opportunity to showcase his talent.. — Neelu (@coffeetime112) May 3, 2020