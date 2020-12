आग के बीच घुसकर पुलिसवाले ने घर में फंसे शख्स को निकाला बाहर, लोग बोले- 'रियल हीरो को सैल्यूट' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी आग के बीच घर में दाखिल होता है. एक डंडे के सहारे आग को दूर करता है और फिर सिलेंडर को खींचते हुए बाहर निकालता है. अगर पुलिसकर्मी सिलेंडर को बाहर नहीं निकालता, तो आग फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था. इसी वजह से पुलिसकर्मी की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है.

@112UttarPradesh ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'लखनऊ के थाना बाज़ारखाला अन्तर्गत आग लगने की सूचना पर पीआरवी 0487 के पायलट मो. अतीक ने साहस का परिचय देते हुए भीषण आग के बीच घर में घुसकर सिलिंडर व बुरी तरह से फसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे सिलिंडर फटने व उससे होने वाली क्षति को रोका जा सका। आपके साहस पर हमें गर्व है!'

इस वीडियो को 23 दिसंबर की रात को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 22 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 2 हजार से ज्यादा लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कई लोगों ने पुलिसकर्मी की खूब तारीफ की है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

