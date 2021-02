UP Police ने Pawri को दिया सिंघम ट्विस्ट, बोले- ये छेड़खानी करने वाले हैं, ये हम हैं... - देखें मजेदार Video

वहीं, अब यूपी पुलिस (UP Police) ने भी पावरी को सिंघम (Singham) ट्विस्ट देते हुए अपना पावरी वीडियो बना डाला है. यूपी पुलिस ने यह वीडियो (UP Police Video) अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उसके साथ मजेदार कैप्शन भी दिया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, पुलिस के साथ पावरी (Pawri) ? इस मजेदार वीडियो (Funny Video) को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और साथ ही लोग यूपी पुलिस के इस अंदाज़ की तारीफ भी कर रहे हैं.

देखें Video:

इस वीडियो में यूपी पुलिस ने अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म सिंघम का सीन लिया है. जिसे एडिट करके उन्होंने उसमें कुछ लाइंस लिखी हैं, जिसमें लिखा है, ‘ये छेड़खानी करने वाले हैं, ये हम हैं और अब पुलिस के साथ इनकी पावरी होगी'. यह वीडियो देखने में काफी मजेदार है. आइए एक नजर डालते हैं कि लोग इस वीडियो को देखकर कैसे मजेदार मीम्स और जोक्स शेयर कर रहे हैं.

