कड़ाके की ठंड में नंगे पैर घूम रही थी बुज़ुर्ग महिला, पसीजा SHO का दिल, अपने पैसों से खरीदकर पहनाए जूते

मैनपुरी पुलिस ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मैनपुरी महिला थाना प्रभारी की सराहनीय पहल ,सर्दी में बिना जूते चप्पलों के घूमता देख महिला थाना प्रभारी एकता सिंह का पसीजा दिल , बुजुर्ग महिला को अपने पैसों से खरीदकर पहनाये जूते.'

यूपी पुलिस ने उनको लेकर एक ट्वीट किया है और उनकी खूब तारीफ की है.

Putting our best foot forward to help people in need ! #ServiceBeforeSelf #UPPCares #MissionShakti pic.twitter.com/jWCDlOo1lh

लोगों ने भी एकता सिंह की खूब तारीफ की. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Am very impressed sister well I am very very happily for your work

Kindly thanq so much sister

Jai hind sister