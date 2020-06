लकड़ी के पुतले को साड़ी पहनाकर दूल्हे ने रचाई शादी, पिता बोला- 'बुद्धि नहीं है इसको, इसलिए...' देखें Photos

उन्होंने कहा, 'मेरे नौ बच्चे हैं, 8 बच्चों की शादी हो चुकी है. मेरे छोटे बेटे के पास न तो कोई प्रॉपर्टी है और न वो बुद्धिमान है. इसलिए मैंने इसकी शादी लकड़ी के पुतले से कराई.' रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिश्तेदारों की मानें तो उनके पिता की यह आखिरी इच्छा है.

Prayagraj: A man was married to an effigy in Ghurpur as per his father's wish. Father of the bridegroom says, "I have 9 sons of which 8 were married. My 9th son has no property and is not intelligent, so I got him married to an effigy. (18.06.2020) pic.twitter.com/FiONuWdAQO