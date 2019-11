इंडियन आर्मी के लिए इस शख्स ने बनाया Iron Man सूट, ऐसे बरसाएगी दुश्मनों पर गोलियां- देखें Video

उत्तर प्रदेश (UP) के वाराणसी (Varanasi) के एक शख्स ने भारतीय सैनिकों (Indian Army) के लिए आयरन मैन (Iron Man) सूट तैयार किया है. दुश्मन से लड़ते वक्त ये सूट गोली लगने से बचाएगा. इस सूट को वाराणसी के अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में काम करने वाले श्याम चौरसिया (Shyam Chaurasia) ने तैयार किया है. उन्होंने भारतीय सेना को ध्यान में रखते हुए सूट को जुगाड़ से तैयार किया.

ये भी पढ़ें: Happy International Men's Day 2019: इन मैसेज के जरिए भेजें पुरुष दिवस की शुभकामनाएं

ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''ये एक मेटल सूट है, जो भारतीय सेना को आतंकवादियों और दुश्मनों से लड़ते वक्त मदद करेगा. फिलहाल ये सिर्फ डेमो है, लेकिन युद्ध के वक्त ये सैनिकों की मदद कर सकता है. इस सूट में गेयर और मोटर्स का इस्तेमाल किया है. इसमें एक मोबाइल कनेक्शन भी है. मैंने इस सूट में सेंसर्स भी लगाए हैं, जब कोई अटैक करेगा तो ये सेंसर जवान को पहले ही आगाह कर देंगे.''

ये भी पढ़ें: पेट्रोल पंप ने बिकनी पहनकर आने पर दिया फ्री पेट्रोल का ऑफर, और फिर...

UP Varanasi Man Shyam Chaurasia Develop Iron Man Suit To Help Indian Army In Battle#Varanasi#IndianArmy@adgpi@PMOIndia@narendramodipic.twitter.com/wuCX6OUeAj