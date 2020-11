ज्योतिष भविष्यवाणी कर बोला- 'फिर बनेगी श्री डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार', आनंद महिंद्रा बोले- 'राष्ट्रपति बने तो...'

अपने पूर्वानुमान में, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि डोनाल्ड ट्रम्प "दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पद बरकरार रखेंगे." उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के आगे 'श्री' भी जोड़ा है. उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन डोनाल्ड ट्रम्प को कड़ी टक्कर देंगे.

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर भविष्यवाणी को साझा किया. वोटों की गिनती के दौरान भी डोनाल्ड ट्रम्प ने जीत का दावा किया है. आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह ज्योतिषी पिछले सप्ताह भविष्यवाणी कर चुके हैं. (गोपनीयता के लिए नाम और पता छिपा दिया है.) अगर राष्ट्रपति ट्रम्प का पद बरकरार रहता है, तो यह ज्योतिषी काफी लोकप्रिय हो जाएंगे.'

This astrologer's forecast was doing the messaging circuit last week. (Have concealed the name & address for the sake of privacy) If President Trump retains office, this astrologer will be rather popular, to put it mildly. pic.twitter.com/m2H4jFRBQ3 — anand mahindra (@anandmahindra) November 4, 2020

आनंद महिंद्रा ने इस ट्वीट को 4 नवंबर के दोपहर में शेयर किया है, जिसके अब तक 3 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. साथ ही 350 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. आनंद महिंद्रा केवल एक ही नहीं हैं जिन्होंने भविष्यवाणी साझा की है. इसे सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है.

No need to hold US elections

the results are out!! pic.twitter.com/xhBfIspZzF — India Equity Research (@IndiaER) October 29, 2020

He predicted it much earlier. I have posted the same on 31st Oct (concealing name). Hope today's @anandmahindra tweet is not copy of what I posted earlier... otherwise too no issue. Trump winning !! pic.twitter.com/ZnWzgkEL47 — Madhava Rao (@madavrao2705) November 4, 2020

ट्रम्प ने कहा है कि हम जीत रहे हैं. व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में ट्रम्प ने कहा, "चुनाव परिणाम अभूतपूर्व रहे हैं. हम जीतने की राह पर हैं. फ्लोरिडा में हमने अच्छी जीत दर्ज की है. जीत के उल्लास में बड़ी संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं." ट्रम्प ने कहा, "हम जीतने जा रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं."

पेन्सिलवेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और जॉर्जिया सहित कुछ युद्ध के मैदानों के चुनाव परिणाम अभी भी स्पष्ट नहीं हैं. डोनाल्ड ट्रम्प ने फ्लोरिडा, ओहियो और टेक्सास जैसे प्रमुख राज्य में जीत चुके हैं. बिडेन ने एरिज़ोना, वर्जीनिया और न्यू हैम्पशायर में जीत हासिल की है.