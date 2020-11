डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार ने जीत के लिए अजीबोगरीब तरह से की प्रार्थना, Video देख IPS बोला- 'अमेरिकियों के लिए चिंतित हूं...'

वीडियो में देखा जा सकता है कि पाउला व्हाइट कहती दिख रही हैं, 'मुझे जीत की आवाज़ सुनाई देती है. प्रभु कह रहे हैं कि यह हो चुका है. मुझे जीत, जीत, जीत सुनाई दे रही है.' साथ ही उन्होंने कहा, 'अभी स्वर्गदूतों को भेजा जा रहा है.' और फिर यह थोड़ा विचित्र हो गया. वह लैटिन में अपना जप जारी रखती है. वह कहती हैं, 'वे यीशु के नाम पर यहां आ रहे हैं. मैं जीत की आवाज सुनती हूं.'

इस वीडियो पर आईपीएस ऑफिसर अरुण बोथरा ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'अमेरिकियों के लिए अब मैं गंभीर रूप से चिंतित हो रहा हूं.'

देखें Video:

