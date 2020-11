डोनाल्ड ट्रंप बोले- 'मैं जीता चुनाव', लोगों ने जमकर किया Troll, कांग्रेस नेता बोला- 'मैं ब्रिटेन का प्रिंस हूं...'

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल किया जा रहा है. कई मशहूर हस्तियों, ब्रांडों और अन्य लोगों ने मिलकर राष्ट्रपति को बार-बार हार न मानने के लिए ट्रोल किया. बिना किसी प्रमाण के जीत की घोषणा करने वाले ट्रंप का ट्वीट जल्द ही उपहास का पात्र बन गया. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने शाकाहारी बिरयानी को भारत का राष्ट्रीय भोजन घोषित करके इसका मजाक उड़ाया.

लेखक बरी ए विलियम्स ने लिखा, "मैं बियॉन्से हूं," ट्रेंड में शामिल होने के बाद लोगों ने श्री ट्रम्प के ट्वीट के जवाब में अपने बेतहाशा सपने और इच्छाओं को साझा किया, उम्मीद है कि वे रिपब्लिकन और 2020 के चुनाव जीतने के अपने सपने की तरह बहुत अधिक अस्तित्व में होंगे.

Let me try... I AM BEYONCÉ!! https://t.co/7gGfLv8f4Y

कांग्रेस नेता सरल पटेल ने खुद को ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज घोषित किया.

And I am Duke of Cambridge. https://t.co/XlRe4AYsar

जबकि एक अन्य ट्विटर उपयोगकर्ता ने मजाक में कहा कि यह ट्वीट एक खेल का हिस्सा बन चुका है.

I WON THE LOTTERY!



(The game is to type 'I WON' and then let auto correct finish the sentence, right?) https://t.co/KCG0epZW4I