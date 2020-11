डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने नाक पोंछने के बाद उसी रूमाल से पोंछ लिया चेहरा, जमकर हुए Troll - देखें Video

जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े पैमाने पर समन्वित मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया, तो उनके बालों से डाई निकल रही थी. जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां बहुत गर्मी थी. उनको पसीने आ रहे थे. पसीने के साथ उनकी डाई भी निकलने लगी. इंटरनेट ने इसको पकड़ लिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया.

यह एकमात्र घटना नहीं थी, रूडी गिउलियानी का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रूडी रुमाल निकालते हैं और अपनी छिनकते हैं. फिर वो रुमाल घुमाकर फिर चेहरा पोछने लगते हैं.

देखें Viral Video:

ट्विटर पर विचित्र दृश्य को 1.8 मिलियन से अधिक बार देखा गया है. कई लोगों को यह वीडियो को भयावह बताया. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वकील ने माई कजिन विनी के एक दृश्य का अभिनय भी किया. प्रदर्शन को सोशल मीडिया आलोचकों द्वारा लामबंद किया गया था.

चूंकि अमेरिकी मुख्यधारा के मीडिया ने चुनाव को डेमोक्रेट जो बिडेन के पक्ष में कहा था. ट्रम्प और उनकी कानूनी टीम बिना किसी सबूत के दावा कर रही है कि चुनाव में घोटाला हुआ था.