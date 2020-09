अमेरिका में लाखों की नौकरी छोड़ भारत लौटा इंजीनियर, भुट्टे की खेती कर शुरू की कमाई, बोला - वहां वो मज़ा नहीं...

सॉफ्टवेयर इंजीनियर सतीष कुमार दो साल पहले अमेरिका से लौटे और अपने गांव में खेती कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सतीष ने कहा, 'मैं लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था. अमेरिका में, मुझे 1 लाख अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष (73 लाख रुपये से ज्यादा) मिल रहा था.'

Karnataka: Software engineer shuns his job to start farming in his village, Shelagi in Kalaburgi district. Satish Kumar, the man, says, "I was a software engineer working in Los Angeles, United States and Dubai. In the US, I was getting USD 1,00,000 per annum." (06.09.2020) pic.twitter.com/JONxRxcEv1

वो अमेरिका में पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा था. वो जॉब छोड़ भारत लौटे और खेती करने का सोचा. उन्होंने मक्के की खेती की और उससे उन्होंने लाखों रुपये कमाए.

उन्होंने कहां, 'मैं एक नीरस काम कर रहा था. बहुत सारी चुनौतियां नहीं थीं और मैं अपने निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था. इसलिए मैंने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया और 2 साल पहले खेती शुरू की. पिछले महीने, मैंने 2-एकड़ भूमि पर 2.5 लाख रुपये में मकई की खेती की.'

I was doing a monotonous job. There were not many challenges & I was not able to concentrate on my personal life. So I decided to move back to my village & started farming 2 years back. Last month, I sold corn cultivated on 2-acre land for Rs 2.5 lakhs: Satish Kumar in Kalaburagi https://t.co/AuM7B31JHXpic.twitter.com/SXiEpEUBLc