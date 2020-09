क्या आप ढूंढ सकते हैं इस तस्वीर में 10 अंतर? कोई नहीं दे पा रहा सही जवाब...

खुफिया एजेंसी द्वारा साझा किए गए चित्रों में इमारतों, कारों और लोगों के साथ एक शहर का दृश्य दिखाया गया है. दोनों तस्वीरें आपको एक समान दिख सकती हैं, लेकिन गौर से देखेंगे तो एक तस्वीर में छोटी-छोटी चीजें गायब दिखेंगी.

छवियों को साझा करते हुए सीआईए ने पूछा, 'अपने अवलोकन कौशल को परीक्षण में रखें। क्या आप नीचे दिए गए फोटो में 10 अंतरों को देख सकते हैं?'

आप कितने अंतर पा सकते हैं? नीचे CIA की पोस्ट देखें:

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट किए जाने के बाद से, 'स्पॉट द डिफरेंस' चुनौती ने 5,000 से अधिक 'लाइक' और सैकड़ों प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं.

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ काम करना चाहिए था, मैं कुछ ही सेकंड में 10 अंतर पा सकता हूं." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं नौवे पर आकर अटक गया.'

CIA ने बुधवार को दोनों छवियों के बीच 10 अंतरों को चिह्नित करते हुए, जवाब साझा किया.

कई लोगों ने खुफिया एजेंसी को सूचित किया कि वो 10 से अधिक अंतर खोजने में कामयाब रहे.

