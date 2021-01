बर्फ से जमी नदी के अंदर फंसा हुआ था कुत्ता, फायरफाइटर बचाने के लिए कूद गया अंदर और फिर... देखें Video

साउथ मेट्रो फायर रेस्क्यू ने वीडियो ट्वीट करते कैप्शन में लिखा, 'सिटी ऑफ लिटिलेटन के स्टेर्ने पार्क में कल शाम एक प्यारा सा कुत्ता बर्फ से जमी नदी में फंस गया था. नदी किनारे बैठे लोगों ने 911 पर कॉल किया. फायरफाइटर ने जल्दी दिखाई और उसे बाहर निकाला. कुत्ता पूरी तरह से ठीक है.'

देखें Video:

Yesterday afternoon this adventurous pup was tired and trapped in the cold water at Sterne Park in @CityofLittleton. People on shore did the right thing by staying off the ice and calling 911. A Firefighter quickly and safely provided a little help and thankfully the dog was ok. pic.twitter.com/pU5Auui8UT