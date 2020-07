समुद्र में से 'शार्क' को उठाकर हवा में उड़ गया पक्षी, Viral Video देख लोगों के उड़े होश

असामान्य दृश्य को दक्षिण कैरोलिना में फेसबुक उपयोगकर्ता केली बर्बेज द्वारा कैप्चर किया गया था. बर्बेज ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'ईगल? कोंडोर? मायर्टल बीच में एक शार्क को पकड़ा.' ट्विटर पर भी इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 15 मिलियन व्यूज हो चुके हैं.

ट्विटर अकाउंट 'ट्रैकिंग शार्क्स' ने वीडियो को री-पोस्ट करते हुए पक्षी के साथ-साथ मछली की पहचान करने में जनता की मदद मांगी. वीडियो में देखा सकते हैं मछली पक्षी के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही है. ट्रैकिंग शार्क्स ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'किसी को भी पता है कि यह किस प्रकार का पक्षी है और क्या यह शार्क पकड़ी है.'

देखें Video:

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7 — Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020

इस वीडियो को 30 जून को शेयर किया गया था. जिसके अब तक 21 हजार से ज्यादा लाइक्स और 7 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. हजार से ज्यादा लोग ट्विटर पर रिएक्शन्स दे चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, 'प्रकृति सच में क्रेजी है.'

This is a ladyfish indeed! — Ed Killer (@TCPalmEKiller) June 30, 2020

It's an osprey with a spanish mackerel. 100% confident. — Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) July 1, 2020

आम सहमति से ऐसा लगता है कि यह एक ओस्प्रे है - एक बड़ा रैप्टर जो मछली को मछली को खाता है.