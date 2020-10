पेड़ पर चढ़कर भालू ने निकालीं अजीबोगरीब आवाजें, देखकर लोगों के उड़े होश - देखें Viral Video

पार्क के अधिकारियों ने ट्विटर पर बिगुल "एक कैपेला कॉन्सर्ट" का एक वीडियो साझा करते हुए कहा, "भालू आम तौर पर रक्षात्मक, डर, व्यथित या आक्रामक होने पर, ध्वनियों की एक विस्तृत प्रदर्शन सूची उत्पन्न कर सकता है.''

उन्होंने लिखा, 'हमें यकीन नहीं है कि इस अनिर्धारित कैपेला संगीत कार्यक्रम के लिए क्या प्रेरित किया.'

देखें Video:

Sound on!



Check out this video of an adult male black bear vocalizing in a tree! Bears can produce a wide repertoire of sounds, typically when defensive, afraid, distressed, or aggressive. We're not sure what prompted this unscheduled a capella concert...#KeepBearsWildpic.twitter.com/2PZZtUHJHs