6 महीने के बच्चे ने नदी में उतर की वॉटर स्कीइंग, मुस्कुराते हुए बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड... देखें Video

Viral Video: 6 महीने के बच्चे ने नदी में उतर की वॉटर स्कीइंग, मुस्कुराते हुए बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

अमेरिकी राज्य (US state) उटाह (Utah) में छह महीने के एक बच्चे ने एक विश्व रिकॉर्ड (World Record) तोड़ दिया है और सबसे कम उम्र में वॉटर स्कीइंग करने वाला व्यक्ति (Youngest Person Ever To Go Water Skiing) बन गया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. लेक पॉवेल में रिच हम्फ्रीज़ वॉटर स्कीइंग दिखाता है, जिसको देखकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. समाचार वेबसाइट यूपीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह वीडियो सबसे पहले बच्चे के माता-पिता, केसी और मिंडी हम्फ्रीज़ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था.