थाने के अंदर बंदर ने पुलिसकर्मी को दी 'Head Massage', वायरल हुआ ये VIDEO

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पुलिस थाने के अंदर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक बंदर ने थाने में पुलिसकर्मी को हेड मसाज दिया. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है. वीडियो को ट्विटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीएल सुप्रिटेंडेंट राहुल श्रीवास्तव ने शेयर किया है.

ये भी पढ़ें: Zomato डिलीवरी बॉय घर से चुरा ले गया कुत्ता, पूछा तो बोला- 'हां मैंने उठाया है, लेकिन...'

वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी काम कर रहा है और बंदर सिर पर चढ़कर हेड मसाज दे रहा है. यह घटना पीलीभीत के पुलिस विभाग की है. बंदर और इंस्‍पेक्‍टर एक-दूसरे को परेशान किए बिना अपना काम करने में व्यस्त दिख रहे हैं.

ये भी पढ़ें: ISRO साइंटिस्ट बताकर दिल्ली के लड़के ने की PhD स्टूडेंट से शादी, Netflix के जरिए खुली पोल

देखें VIDEO:

राहुल श्रीवास्तव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''पीलीभीत के इन इंस्पेक्टर साहब का अनुभव ये बताता है कि यदि आप काम करने में व्यवधान नहीं चाहते हैं तो रीठा, शिकाकाई या अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करें.'' ट्विटर पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिसकर्मी और बंदर की खूब तारीफ कर रहे हैं. लोगों ने इस प्रकार रिएक्शंस दिए हैं...

ये भी पढ़ें: खिड़की को तोड़ते हुए महिला के ऊपर कूद गया हिरण, दुकान के अंदर किया ऐसा बवाल, देखें VIDEO

Omg! This cant be true

Unseen Humane face of tough men/women in Uniform. Kudos to UP Police. Such videos will definitely boost the confidence of common men...