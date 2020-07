यूपी में बारिश हुई तो बाहर निकला लाल रंग का दुर्लभ सांप, लोग बोले- 'यह कितना खूबसूरत है...'

सांप को पहली बार 1936 में दुधवा में देखा गया था. इसका जूलॉजिकल नाम "ओलिगोडोन खेरिएन्सिस" है. चमकीले रंग के इस सांप का आकार दुर्लभ है. 82 वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार देखा गया. वरिष्ठ भारतीय वन सेवा के अधिकारी रमेश पांडे के अनुसार, लाल कोरल कुकरी सांप कुछ सालों में चार बार देखा गया. पहले इतनी बार नहीं देखा गया था.

रविवार को तस्वीर साझा करते हुए वाइल्डलेंस ने लिखा, 'दुधवा नेशनल पार्क विविधता और आश्चर्य से भरा है। रेड कोरल कुकरी सांप, एक बहुत ही दुर्लभ सांप है. आज शाम कर्मचारियों की झोपड़ी के पास बारिश के बाद यह सांप दिखा.'

#Dudhwa National Park is full of diversity and surprises. Red coral kukri snake, a very rare snake... today evening after rain near staff cottage.

