नदी पार करने के लिए गांव वालों ने जुगाड़ से बनाया ब्रिज, लकड़ी डाल ऐसे किया पार... देखें Viral Video

जोशीमठ (Joshimath) में अरोसी गांव (Arosi Village) के स्थानीय लोगों ने नदी पार करने के लिए खुद लकड़ी का पुल (Makeshift Bridge) बनाया है. वो इसी के सहारे दूसरी तरफ जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक-एक करके लोग लकड़ी के ब्रिज के सहारे नदी पार कर रहे हैं. पीछे लोग खड़े हैं जो पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं.

#WATCH Locals of Arosi village in Joshimath use a makeshift bridge to cross a river stream. #Uttarakhand (19 August) pic.twitter.com/dIJe0sKBrX

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस वीडियो को 20 अगस्त की सुबह शेयर किया था, जिसके अब तक 11 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 400 से ज्यादा लाइक्स और कई रि-ट्वीट हो चुके हैं. कमेंट में लोगों ने सरकार से ब्रिज बनाने की मांग की है. लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

