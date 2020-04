लॉकडाउन में गंगा का पानी हुआ इतना साफ कि दिखने लगी नीचे की जमीन, लोग बोले- 'अब धुलेंगे पाप...' देखें Viral Video

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गंगा नदी के आस-पास कोई सैलानी नहीं है और गंगा नदी इतनी साफ हो गई कि नीचे की जमीन भी साफ नजर आ रही है. सुशांत नंदा ने दो वीडियो शेयर किए हैं. पहला वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, '24 अप्रैल को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला का नजारा. और हम सब स्वर्ग की खोज कर रहे थे...'

देखें Video:

Ganga at Rishikesh, near the Lakshman jhoola on 24.04.2020.

And all along we were searching for heaven.... pic.twitter.com/o6HzpNsFGC — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 26, 2020

इस वीडियो के अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 28 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. जिसके बाद उन्होंने 27 मार्च की सुबह एक वीडियो शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'हरिद्वार के हर की पौड़ी की गंगा. खुद ही शुद्ध हो गई. लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब आसानी से अपने पाप धो सकते हैं.'

Ganga at Har Ki Pauri, Haridwar



Purified it self to take up our sins when we take a holy dip after lockdown .....



VC- WA fwd. pic.twitter.com/mfuB2mdXw7 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 27, 2020

इस वीडियो को देखकर लोगों को भी अच्छा लगा. उन्होंने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Now thats some good news. — Arpita (@arpita_dg) April 26, 2020

Truly heaven .. Ganga is so pure .. Namami Gange — Neha Tripathi (@nehaparam) April 26, 2020

Jai Maa Gange — Khushbu Singh (@Khushbusingh110) April 26, 2020