लॉकडाउन में धूमधाम से हो रहा था निकाह, काजी और दूल्हे को थाने उठा लाई पुलिस और फिर...

देश में कोरोनावायरस (coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 724 हो गई है. आज 30 नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इसमें से 17 लोगों की वायरस की वजह से जान चली गई जबकि 67 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से घर में रहने को कहा है और सोशल डिस्टेंसिंग करने को कहा है. कोरोनावायरस के चलते कई लोगों ने अपनी शादी स्थगित कर दी है. लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं. जिनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है.

उत्तराखंड (Uttarakhand) में लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के दौरान बिना परमीशन के शादी के लिए बारात निकाली तो पुलिस ने काजी और दूल्हा सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने पुलिस से परमीशन नहीं ली थी और निकाह कर रहे थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काजी और दूल्हे को उठाकर थाने उठा लाई. न्यूज एजेंसी एएनआई ने तस्वीरें शेयर कर जानकारी दी.

पुलिस अधिकारी ने कहा, ''जहां निकाह हो रहा था, वहां से 8 लोगों को अलग रहने को कहा गया है, यह संवेदनशील है. उन्होंने अनुमति तक नहीं मांगी थी.''

Uttarakhand: Police arrested 8 people, including a Muslim cleric & a groom, as they had not sought permission for the wedding amid #CoronavirusLockdown. Police say, "8 ppl are under quarantine in area where wedding was taking place, it's sensitive. They hadn't sought permission." pic.twitter.com/PrVHA3xwCc