उत्तराखंड पुलिस ने आवारा देसी कुत्तों को किया टीम में शामिल, कहा- "विदेशी नस्लों से कई गुना बेहतर हैं अपने डॉग्स"

लैब्राडोर (Labradors), जर्मन शेफर्ड (German Shepard's) और डोबरमैन (Dobermans) जैसे विदेशी कुत्तों की नस्लों को सेना में शामिल करने के लिए बेहतरीन माना जाता है. इन कुत्तों की सूंघने की क्षमता और खतरे को तुरंत भांप लेने की शक्ति कमाल की होती है.

यह भी पढ़ें: आवारा कुत्ता RPF के साथ स्टेशन पर लगाता है गश्त, फुटबोर्ड पर सफर करने वालों पर है भौंकता

हालांकि हमारे अपने भारतीय कुत्ते (Indie Dogs) भी इस मामले में पीछे नहीं हैं. अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि देसी कुत्ते विभिन्न मौसम स्थितियों के अनुकूल होते हैं. इन कुत्तों की दृष्टि और सूंघने की क्षमता अच्छी होती है. साथ ही ये आने वाले खतरे के प्रति भी चौकस रहते हैं. ये कुत्ते अधिकतर सड़कों पर रहते हैं और इस वजह से ये अधिक सतर्क स्वभाव के होते हैं.

उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) ने भारतीय कुत्तों के इन गुणों को समझ लिया है और इस वजह से पहली बार उन्हें पुलिस ने अपने बल में शामिल किया है. उत्तराखंड पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया गया है. इसमें कहा गया है कि वो भारतीय कुत्तों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं और ये विदेशी कुत्तों के मुकाबले काफी आगे निकल गए हैं.

यहां देखें ट्वीट-

सोशल मीडिया पर लोग उत्तराखंड पुलिस के इस कदम की सराहना कर रहे हैं.

I sincerely appreciate this commendable initiative of #UttarakhandPolice . I also adopted a street 3 years ago and now it's all grown up. Fit and swift. pic.twitter.com/v9jkswDKsA

Beautiful stance, this will be a slap on those who say strays are worthless...... This is the proof of their potential.