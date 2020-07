केदारनाथ में सामान पहुंचाने के लिए शख्स ने सीढ़ियों पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, देखते रह गए लोग... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि सीढ़ियों पर एक ट्रैक्टर चल रहा है और ट्रैक्टर के पीछे मशीनें रखी हुई हैं. मशीन को रस्सी से बांधा हुआ है, जिसे पीछे लोगों ने पकड़ा है. वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर से सामान ले जाने पर रोक लगा दी है.

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने ट्वटिर पर शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'यह सिर्फ भारत में ही हो सकता है.'

देखें Viral Video:

It can happen only in India pic.twitter.com/HjI0knXB04 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 19, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 19 जुलाई की रात को शेयर किया था, जिसके अब तक 37 हजार से ज्यादा व्यूज हो चके हैं. साथ ही 3 हजार से ज्यादा लाइक्स और 800 से ज्यादा कमेंट्स और रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान रह गए. उन्होंने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

But... it's damn scary — Sunita Singh (@SunitaS82232224) July 20, 2020

Crazy...hats of to the driver, tractor and load manager pic.twitter.com/E4PmZsuO9n — Rajashree V Shenoy (@rajashree1974) July 19, 2020