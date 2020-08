किसान ने खेत में देखे दो बड़े अजगर, वन विभाग ने पकड़ा मुंह तो किया कुछ ऐसा... देखें Video

विभाग के अनुसार, दोनों अजगर तब पाए गए जब किसानों ने सोमवार को अपने खेतों में काम करते हुए उन्हें देखा, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग को सूचित किया. टीम ने तब अजगर को पकड़ा और जंगल में छुड़वाया.

एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'दोनों अजगर लगभग 10 से 12 फीट की लंबाई के हैं. वे अक्सर बदलते मौसम के दौरान क्षेत्र में पाए जाते हैं.'

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया एक वीडियो बचाव दल द्वारा पकड़े गए अजगर में से एक को दर्शाता है.

देखें Video:

#WATCH Uttarakhand: Two pythons rescued from Gaulapar area in Haldwani yesterday by Forest Department's Quick Response Team. pic.twitter.com/0bwQmeX3ZK