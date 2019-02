Pubg में एक साथ किया चिकन डिनर और बन गए हमसफर, Valentine's Day पर पढ़ें इनकी अनोखी लव स्टोरी

PUBG Mobile भारत काफी खतरनाक होता जा रहा है. इस खेल की लत की वजह से परिवार में दरारे आ रही हैं. गुजरात सरकार नो प्राइमरी स्कूल में पबजी पर बैन लगा दिया है. जम्मू में एक शख्स को इस खेल की इतनी लत लग गई थी कि गेम हारने पर वो खुद को चोट पहुंचाने लगा था. लेकिन एक खबर ऐसी आई जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. इस खेल से दो खिलाड़ी एक दूसरे को दिल बैठे और शादी कर ली.

शख्स का नाम नौरहान-अल-हशीश रोज पबजी खेला करते थे. वो अपने दोस्तों और अन्य खिलाड़ियों के साथ खेला करते थे. तभी खेल में उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई. खेल खेलते समय काफी बातचीत के बाद दोनों रोज साथ खेलने लगे. दोनों की दोस्ती हो गई और अब उन्होंने शादी कर ली है. ट्विटर के जरिए उन्होंने इस बात का खुलासा किया.

