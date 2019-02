वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री को आ गया हार्ट अटैक, भागता हुआ आया ये शख्स और... देखें VIDEO

वाराणसी एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्योरिटी फोर्स (CISF) के इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. CISF के इंस्पेक्टर नीरज कुमार को पोस्टिंग वाराणसी एयरपोर्ट पर थी. सोमवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मनोज सिंह मुंबई के लिए निकलने वाले थे. उसी वक्त उनको हार्ट अटैक आ गया. शाम को एक्स-रे स्केनर में लगेज रखते समय मनोज सिंह बेहोश होकर गिर गए.

एयरपोर्ट पर अचानक आ गया शख्स को हार्ट अटैक, जान बचाने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर ने किया ऐसा, देखें VIDEO

नीरज कुमार उस दौरान ड्यूटी पर थे. जैसे ही उन्होंने देखा तो दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गए. काफी भीड़ लग चुकी थी. ऑफीशियल्स के मुताबिक, 'शख्स को हार्ट अटैक आ गया था. बिना कोई वक्त गंवाए, इंस्पेक्टर नीरज कुमार पहुंचे और सीपीआर दे रहे थे. कुछ देर बाद मनोज सिंह होश में आए और उनको अस्पताल ले जाया गया.' Business Standard की खबर के मुताबिक, 48 वर्षीय मनोज सिंह अब ठीक हैं और चिकित्सा अधिकारियों ने उन्हें स्थिर किया. बता दें, 60 एयरपोर्ट में तैनात सीआईएसएफ के गार्ड्स को सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई है.

Prompt response by #CISF personnel saved the life of a passenger namely Sh. Manoj Singh who fell down due to cardiac arrest at Varanasi Airport. #CISF Inspector Niraj Kumar rushed to the unconscious passenger & immediately gave CPR to him. pic.twitter.com/hOjdCwVstP