गुजरात के वडोदरा जिले के रावल गांव की एक नहर से 12 फीट लंबे मगरमच्‍छ को बाहर निकाला गया. वन अधिकारी के मुताबिक मगरमच्‍छ को शनिवार सुबह 10:30 बजे देखा गया, फिर चार घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकाला गया.

वन अधिकारी के मुताबिक, मगरमच्‍छ को नहर से बाहर निकालने में 4‍ घंटे का समय लग गया. उसके बाद उसे सुरक्षित पास के ही एक तालाब में छोड़ दिया गया, जो पहले से ही ढेर सारे मगरमच्‍छों का घर है. आपको बता दें कि इस इलाके में मगरमच्‍छ को बचाने की यह तीसरी घटना सामने आई है.

इस वाकये का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया जिसे न्‍यूज एजेंसी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया. सोशल मीडिया पर शेयर होने के साथ ही इसे अब तक 7 हजार से ज्‍यादा लोग देख चुके हैं.

वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग खुले खेत में बैठे मगरमच्‍छ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

