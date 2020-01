जाल में फंसी दुर्लभ मछली, मछुआरों ने उसे वापस छोड़ दिया पानी में, Viral Video देख लोगों ने कहा...

केरल (Kerala) में मछुआरों (Fisherman) का एक समूह इन दिनों अपने एक वीडियो के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मछुआरों का एक समूह शार्क मछली को वापस समुद्र में छोड़ते हुए नजर आ रहा है. इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है, जिसमें कुछ मछुआरे जाली में फंसी व्हेल शार्क (Whale Shark) को निकालते हुए और फिर उसे पानी में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को ट्विटर पर इनसीजन फिश नाम के यूजर ने शेयर किया है. यह एक समूह है, जो पर्यावरण संरक्षण, स्थायी मत्स्य पालन और महासागरों को स्वच्छ रखने की दिशा में काम कर रहा है. इस वीडियो को केरल के कोझीकोड (Kozhikode) में शूट किया गया है, जिसमें कुछ मछुआरे एक व्‍हेल शार्क की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं.

आपको बता दें, व्हेल शार्क समुद्र में सबसे बड़ी मछली होती है और लंबाई में 40 फीट तक पहुंच सकती हैं. वीडियो में नजर आ रही व्हेल शार्क पर सफेद धब्बे नजर आ रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय संघ की लुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची में इस व्हेल का नाम भी शामिल है.

शेयर किए गए वीडियो में 7 मछुआरे एक साथ व्हेल शार्क को रस्सी की मदद से उठाते हुए नजर आ रहे हैं और फिर उसे पानी में छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहां देखें वीडियो

वीडियो को शेयर किए जाने के बाद से अब तक 30,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं ट्विटर पर कई यूजर्स मछुआरों की तारीफ कर रहे हैं.

So glad to see the effort made to help the creature live....