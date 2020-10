भारत में सड़क पर घूमता दिखा Black Panther, कार को देखते ही किया कुछ ऐसा - देखें Viral Video

"ब्लैक पैंथर" एक छत्र शब्द है, जो वाइल्डकैट की 14 प्रजातियों को संदर्भित करता है, जो नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार, मेलानिज़्म हो सकता है. यह शब्द आमतौर पर मेलेनिस्टिक तेंदुओं पर लागू होता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे ब्लैक पैंथर बैठा हुआ है. जैसे ही वो पास में कार को देखता है तो वो दूर चले जाता है. काफी देर तक सड़क पर घूमने के बाद वो जंगल की तरफ निकल जाता है. इस वीडियो को कार में बैठे शख्स द्वारा फिल्माया गया है.

प्रवाण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'भारत का ब्लैक पैंथर. स्थान का खुलासा नहीं किया जाएगा. कर्मचारियों द्वारा फॉर्वड किया गया है.'

देखें Video:

The black panther of India. Location will not be revealed. Forwarded by staff. pic.twitter.com/q2fXW8Et3e