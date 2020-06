चलती कार के बीच आ गया जंगली सांडो का झुंड और फिर... देखें Viral Video

अगर इस वीडियो की बात करें तो झुंड से एक दो सांड बाहर निकलकर पुल पर खड़ी टूरिस्ट कार का पीछा भी करता है. और वहीं कई कारों ने अपना रास्ता बदल दिया ताकि सांडो से टक्कर न हो जाए. इस वीडियो को ऑनलाइन शेयर किया गया है, और अब तक इस वीडियो पर 10 लाख से अधिक व्यूज आ चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो को देखने के बाद फिल्म लॉयन किंग के नायक सिंबा की याद आ जाती है. इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

Meanwhile in the Yellowstone National Park pic.twitter.com/FapWu0Fo86 — Ken Rutkowski (@kenradio) June 16, 2020

Meanwhile in the Yellowstone National Park pic.twitter.com/FapWu0Fo86 — Ken Rutkowski (@kenradio) June 16, 2020

The bison take the highways. Go bison. — Rosemary Nichols (@NicRosemary) June 17, 2020

Love it! Thanks! — Don Blankenship (@dfblank22) June 16, 2020