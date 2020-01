सोशल मीडिया पर एक दादी का डांस करते हुए वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को पुदुचेरी (Puducherry) की उपराज्यपाल किरण बेदी (Kiran Bedi) द्वारा शेयर किया गया है. दरअसल, किरण बेदी, मंगलवार को नगर निगम के कर्मचारी और स्वछता विभाग की महिलाओं के साथ पोंगल का त्योहार मना रही थीं और उसी दौरान उन्होंने डांस करती हुई दादी का यह वीडियो बनाया. इस वीडियो को किरण बेदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है. किरण बेदी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को देख आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी.

शेयर किए गए वीडियो में साड़ी के ऊपर गुलाबी रंग की शर्ट पहने हुए स्वछता विभाग की एक महिला नजर आ रही हैं, जो पोंगल का जश्न मनाते हुए साउथ के मशहूर एक्टर धनुष के गाने ''राउडी बेबी'' पर डांस कर रही हैं. वीडियो में वहां मौजूद अन्य महिलाएं भी इस दौरान उन्हें चीयर करते हुए नजर आ रही हैं.

यहां देखें वीडियो

इस वीडियो को अब तक 24 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं कई लोगों ने किरण बेदी द्वारा शेयर की गई इस वीडियो पर कमेंट्स भी किए हैं.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ''सुपर अम्मा''. वहीं एक अन्य ने लिखा, ''इस वीडियो को देख कर मुझे काफी खुशी हुई...''

So happy to see this video .. Made my day .. !!!

इसके अलावा किरण बेदी ने जश्न की कुछ अन्य तस्वीरें भी शेयर की. उन्होंने लिखा कि PWD और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को पोंगल पर उपहार के रूप में तौलिया मिला. वहीं स्वछता विभाग में काम करने वाली सभी 1500 महिलाओं को तोहफे में साड़ी दी गईं.

While the Multitasking staff from PWD and Municipalities got a towel as a Pongal Gift the 1500 Women of Swatchta Corp who keep Puducherry clean were gifted a saree each supported by donors. This was part of Pongal celebrations. pic.twitter.com/SoOsXEbARO