सोशल मीडिया पर सांप को कुएं में गिरने से बचाने का वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, ये वीडियो केरल (Kerala) का है जहां आदमी सांप को कुएं में गिरने से बचाने की कोशिश करता है लेकिन अंत बहुत दुखद रहता है और आदमी कुएं में गिर जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आदमी रस्सी की मदद से गहरे कुएं में उतरता है और सांप की पूंछ पकड़ता है. इसके बाद सांप आदमी के शरीर पर लिपट कर ऊपर आने लगता है. आखिर में जैसे ही वह कुएं से सांप के साथ बाहर आने वाला होता है, उसका हाथ फिसलता है और वह सीधे कुएं में जा गिरता है. इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है.

