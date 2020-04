मेरठ में गंगा नदी में गोते लगाती दिखी Dolphin, देखते रह गए लोग... देखें Viral Video

डॉल्फिन को लेकर अक्सर एक बात कही जाती है कि यह हमेशा मीठे और साफ पानी में पाई जाती है. ज्यादातर डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश और नेपाल की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती हैं. भारत में डॉल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में मान्यता मिली है, वहीं इसे लुप्त प्रजाति भी माना जाता है लेकिन इस तरह से गंगा नदीं में डॉल्फिन को गोते लगाता हुआ वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि लॉकडाउन का असर जंगली जानवर से लेकर जलीय प्रजाति‍यों पर भी दिख रहा है.

DYK?

Ganges River Dolphin, our National Aquatic Animal once lived in the Ganga-Brahmaputra-Meghna river system is now endangered. They live in fresh water and are practically blind, with small slits as eyes.

Was fortunate to spot these in Ganges in Meerut. pic.twitter.com/BKMj8LqaIi — Akash Deep Badhawan, IFS (@aakashbadhawan) April 27, 2020

बता दें कि शेयर होने के कुछ घंटे के अंदर ही इस वीडियो को 10,000 से ज्यादा बार लोग देख चुके हैं. वहीं कई लोगों ने मजेदार कमेंट भी किया है.

I spotted some near Patna once as I crossed the Ganga by the Peepa Pul — Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) April 27, 2020

They are common in our district Ghazipur (UP) , in Ganga ji... locally we call them सूँस ! — சைலேஷ் (@shaileshkpandey) April 27, 2020

Till early seventies one could.find them in Hindon, Ghaziabad.

Called Soons here as well. — Manoj Sharma (@manoharsh11) April 27, 2020