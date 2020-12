Video: बच्चों को कैंडी बांटने पैराशूट से आया सांता क्लॉज़ पॉवर लाइन में उलझ गया

कैलिफोर्निया हाईवे पैट्रोल के नॉर्थ सैक्रामेंटो डिवीजन ने उस व्यक्ति का बचाया. हाईवे पैट्रोल ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है: "पता चला कि सांता छुट्टी से पहले कुछ आखिरी मिनटों का मज़ा लेने की कोशिश कर रहा था और गर्म तार में पहुंच गया."

बाद में सैक्रामेंटो फायर डिपार्टमेंट ने उस व्यक्ति की मदद की. सौभाग्य से दुर्घटना में उसे कोई चोट नहीं आई.

फायर डिपार्टमेंट ने बचाव का एक वीडियो भी साझा किया. बचाव अभियान पर एक नज़र डालें:

In #RioLinda today #Santa may have lost his way but #MetroFire, @SacFirePIO & @SMUDUpdates made sure he was not long delayed.



W/o a scratch & full of good cheer we made sure Old St. Nick will use his reindeer when he sees you later this year. #MerryChristmas & #HappyHolidayspic.twitter.com/Tl3vNFzhZm