VIDEO : प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में गिरी बच्ची; मां हुई बेहोश, जानिए- फिर क्या हुआ

यूपी के मथुरा में मंगलवार को ट्रेन से उतरते समय मां की गोद से एक साल की नन्ही बेटी फिसली और ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच खाली हिस्से में जा गिरी. उसे उठाने, बचाने की कोशिशें की जातीं इससे पहले ही ट्रेन ने गति पकड़ ली. ट्रेन की गति बढ़ती गई और प्लेटफार्म पर घबराई हुई बच्ची की मां होश खो बैठी.थोड़ी ही देर में ट्रेन गुजर गई. सबकी नजरें रेल की पटरियों पर थीं. रेल के गुजरने के बाद सबने देखा कि मासूम बच्ची पटरी के किनारे आराम से लेटी थी. कुछ लोगों ने दौड़कर बच्ची को उठाया तो वह रोने लगी. हालांकि प्लेटफार्म पर मौजूद सभी लोग तब हंसते हुए दिखे.रेलवे सुरक्षा बल कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर चंद्रभूषण प्रसाद के मुताबिक मंगलवार को सुबह करीब साढ़े दस बजे यह घटना हुई. मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के निवासी सोनू और उनकी पत्नी रानू अपनी एक साल की बच्ची साहिबा एवं दो साल की नायरा के साथ झांसी जाने के लिए हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जाने वाली समता एक्सप्रेस में चढ़े.

#WATCH: One-year-old girl escapes unhurt after a train runs over her at Mathura Railway station. pic.twitter.com/a3lleLhliE