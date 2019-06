जब भारतीय दर्शक स्टीव स्मिथ की करने लगे हूटिंग, तो कप्तान कोहली ने यूं किया बचाव, देखें- VIDEO

क्रिकेट विश्पकप में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारतीय टीम चर्चा में तो है ही, लेकिन कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक 'खास' वजह से चर्चा में हैं और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. दरअसल, मैच के दौरान भारतीय दर्शक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ के खिलाफ हूटिंग करने लगे. इसके बाद कोहली स्मिथ के बचाव में उतर आए. आपको बता दें कि गेंद से छेड़छाड़ के आरोपों में एक साल के प्रतिबंध का सामना करने वाले स्मिथ को इंग्लैंड में अब तक दर्शकों के प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ा है. रविवार को मैच के दौरान भारतीय प्रशंसकों ने स्मिथ के स्ट्राइक पर आते ही ‘धोखेबाज, धोखेबाज' कहना शुरू कर दिया.

हालांकि भारत की बल्लेबाजी के दौरान कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने स्मिथ का बचाव किया. हार्दिक पंड्या के आउट होकर बाहर जाने के दौरान स्मिथ जब थर्ड मैन पर जाने लगे तो दर्शकों ने उनकी हूटिंग शुरू कर दी. स्मिथ की असहजता को समझते हुए कोहली ने दर्शकों को इशारा किया कि वे आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान की हूटिंग करने की जगह उनकी हौसलाफजाई करें.

Wow. How good is this from Virat Kohli? Steve Smith is sent to field on the boundary, and immediately cops the most hideous boos from the Indian fans. So Kohli turns to that stand and gestures for them to clap Smith. #CWC19pic.twitter.com/GBTPaolOXh