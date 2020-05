VIDEO: समुद्र के किनारे करोड़ों कछुए के बच्चे आए नजर, आप जरूर देखना चाहेंगे ये खूबसूरत नजारा

बता दें कि इस साल मार्च में भी 4 लाख से अधिक कछुए के बच्चे उड़िसा के समुद्र के किनारे दिखे थे. इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कछुए का बच्चे अपना रास्ता बनाते हुए समुद्र के तरफ जा रहे हैं. एक तरफ जहां पूरे देश और दुनिया में लॉकडाउन है वहीं दूसरी तरफ भारत के कोने-कोन से खूबसूरत वीडियो शेयर किये जा रहे हैं. जिसमें लॉकडाउन के बीच जीव जन्तु और जंगली जानवर आराम से घूमते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो का लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.

While we were inside today morning nearly 2 crore plus olive #Ridley#turtle hatchlings have emerged & made their way to sea from the coats of #Odisha.



One of nature's incredible extravaganza. Via @susantananda3 sir. pic.twitter.com/BhAZzLbI8o — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 8, 2020

